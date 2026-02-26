real e psg passano senza problemi domani il sorteggio

Due big passano il turno in Champions League. Il Paris Saint Germain batte 2-1 il Monaco nel ritorno dei playoff e si qualifica agli ottavi, sotto gli occhi dell’ex presidente Sarkozy. Al Parco dei Principi ospiti in vantaggio al 45’ pt con Akliouche. Nella ripresa i campioni in carica la ribaltano con le reti di Marquinhos al 15’ st e Kvaratskhelia al 23’ st, prima del pareggio di Teze al 46’ st. La partita di andata era terminata 3-2 per i parigini. Passa il turno anche il Real Madrid, che batte 2-1 il Benfica al Bernabeu. Portoghesi in vantaggio con Rafa Silva al 14’ pt, poi i padroni di casa rimontano con i gol di Tchouameni al 16’ pt e di Vinicius Jr al 35’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Real e PSG rischiano ma passanoReal Madrid e PSG hanno faticato parecchio ma si sono entrambe qualificate per gli ottavi di finale di Champions. bluewin.ch

Champions League, passano Real Madrid e PSG. Juve ai supplementariSono terminate due sfide su tre dei playoff di Champions League: PSG-Monaco 2-2 e Real Madrid-Benfica 2-1, mentre la Juventus, clamorosamente sotto di un uomo ma sopra di tre gol in Turchia, ... milannews.it

Mega mischione con 18 gare insieme e squadre che passano da 3° a 20° ad ogni gol Real fuori dalle 8 con gol del portiere al 96° e Mou che sbatte fuori De Zerbi. PSG campione solo 11° un punto in più di Juric e Palladino. Ex-Campioni d'Italia 30° sotto Pafo x.com

