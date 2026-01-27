Le Olimpiadi passano anche dalla tavola come si preparano gli chef valtellinesi

Da sondriotoday.it 27 gen 2026

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, gli chef valtellinesi si concentrano sulle preparazioni gastronomiche. Mentre le strutture si sistemano e le aziende si preparano ad accogliere visitatori e atleti, si intensificano anche i lavori in cucina. Alcuni ristoratori e cuochi della zona stanno già sperimentando piatti che rappresentano il territorio, pronti a sorprendere i visitatori con sapori autentici e tradizionali. La sfida è grande, ma gli chef sono già in fermento, pronti a mettere in

Michele Talarico (Tea del Kosmo, Livigno), Stefano Masanti (Il Cantinone, Madesimo) e Andrea Fugnanesi (Stua Noa, Livigno) si confrontano con l’arrivo dei Giochi invernali Manca pochissimo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (dal 6 al 22 febbraio) e i territori coinvolti — Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto — si preparano da tempo ad accogliere atleti, delegazioni, sponsor e appassionati da tutto il mondo. Accanto alle infrastrutture sportive e ai grandi cantieri, anche l’ospitalità e la ristorazione stanno affinando la propria offerta, consapevoli che l’evento olimpico rappresenterà una vetrina internazionale senza precedenti.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

