Adhu Malual denuncia | Offese razziste a me e alla mia famiglia Ora non sto più zitta

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'opposto di Pinerolo e della nazionale italiana ha condiviso un post sui social denunciando cosa è accaduto durante l'ultima partita contro Macerata. "C’è una linea sottile tra il tifo e la mancanza di rispetto. E quella linea è stata superata più volte". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

