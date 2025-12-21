Adhu Malual denuncia | Offese razziste a me e alla mia famiglia Ora non sto più zitta

L'opposto di Pinerolo e della nazionale italiana ha condiviso un post sui social denunciando cosa è accaduto durante l'ultima partita contro Macerata. "C’è una linea sottile tra il tifo e la mancanza di rispetto. E quella linea è stata superata più volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Insulti razzisti verso Adhu Malual e la famiglia sugli spalti. La giocatrice: "Il silenzio non è più un’opzione”

Leggi anche: Insulti razzisti dagli spalti, lo sfogo della pallavolista azzurra Adhu Malual: “Il silenzio non è più un’opzione”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La denuncia di Adhu Malual : « ho ricevuto insulti razzisti dal nostro pubblico - Amaro sfogo affidato ai social della schiacciatrice del Monviso Volley e della nazionale al termine della partita che la sua squadra ha giocato in casa contro Macerata ... tuttosport.com