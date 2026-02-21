offese razziste la nota ufficiale caso vinicius la cbf chiede rigore a fifa e uefa

La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha inviato lettere alla Fifa e all’Uefa chiedendo sanzioni dure contro chi ha rivolto insulti razzisti a Vinicius durante una partita. L’episodio ha sollevato polemiche e richieste di intervento immediato, poiché il giocatore è stato vittima di parole offensive sui social e in campo. La Cbf insiste sulla necessità di agire rapidamente per fermare questi comportamenti, che continuano a ripetersi durante le competizioni internazionali.

La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha chiesto alla Fifa e all’ Uefa di adottare misure severe per punire i responsabili del nuovo caso di razzismo commesso contro Vinicius, attraverso lettere inviate alle due entità. Nel documento, firmato dal presidente Samir Xaud, la Cbf ha ribadito di aspettarsi che la Fifa monitori il caso e che la Uefa adotti tutte le misure necessarie, nonché "un’indagine approfondita" per identificare e punire i responsabili degli insulti razzisti. Vinicius, stella del Real Madrid, aveva riferito all’arbitro di essere stato offeso con espressioni razziste da Prestianni nel match di Champions di martedì contro il Benfica e la partita era stata interrotta per otto minuti dal direttore di gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

