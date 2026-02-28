Le nuove regole del calcio

Le nuove regole del calcio sono state introdotte per ridurre i comportamenti antisportivi e ottimizzare i tempi di gioco. Tra le novità principali ci sono l’uso del VAR e altre misure specifiche pensate per rendere le partite più fluide. Queste modifiche interessano giocatori, arbitri e tifosi, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle partite e garantire maggiore correttezza in campo.

Sabato l'IFAB – l'organo internazionale che decide le regole del gioco del calcio – ha approvato alcune nuove regole per rendere le partite più scorrevoli, riducendo le perdite di tempo, e per evitare comportamenti antisportivi. Le regole saranno operative dal 1° luglio del 2026, cioè quando inizierà la nuova stagione calcistica, ma è probabile che verranno sperimentate già ai Mondiali di calcio che iniziano a giugno. L'IFAB ha anzitutto ampliato i poteri del VAR, il sistema con cui l'arbitro può cambiare una decisione sbagliata con l'aiuto di un altro arbitro in una sala video. Dalla prossima stagione, il VAR potrà essere usato anche per...