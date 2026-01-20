Oggi l’IFAB, l’ente che definisce le regole ufficiali del calcio, si riunisce per valutare potenziali modifiche alle norme attuali. La discussione riguarda possibili aggiornamenti che potrebbero influenzare il modo in cui si gioca e si interpreta il gioco. Queste decisioni sono importanti per il futuro dello sport, mantenendo equilibrio tra tradizione e innovazione.

Nella giornata di oggi è prevista una riunione dell’ IFAB ( International Football Association Board ) per discutere sulla possibilità di modificare alcune regole nel calcio. Ma partiamo dal principio: cos’è l’IFAB? L’IFAB è l’organismo che ha la possibilità di modificare le regole nel calcio. La Fifa infatti, non può scegliere di cambiare il regolamento in autonomia, deve per forza passare prima per quest’ultimo. Nasce nel 1886, ancor prima che venisse inventata la Fifa, ed è composto da 5 membri con diritto di voto: Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e la FIFA. Le quattro nazioni presenti hanno a disposizione un voto mentre la FIFA ne ha 4 per un totale di 8 voti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il calcio pronto a cambiare: l’IFAB valuta le nuove regole

IFAB, svolta per le palle inattive. Ci sarà…un conto alla rovescia! Cosa potrebbe cambiare nel calcio dal prossimo martedìL’IFAB si prepara a introdurre nuove regole sulle palle inattive, con l’obiettivo di ridurre i tempi di gioco e migliorare il ritmo delle partite.

L’Ifab deciderà su Var, perdite di tempo e altre nuove regole nella riunione del 20 gennaioIl 20 gennaio 2026, l’Ifab si riunirà per discutere possibili modifiche alle regole del calcio, tra cui l’uso del VAR, le perdite di tempo e altre innovazioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il vescovo Caiazzo al Cesena Calcio: Essere sempre pronti, in campo come nella vita -; Sono pronto a rilevare il Chieti, ma senza accollarmi un milione di debiti: Pino Russo scrive a Di Labio; Big match in Eccellenza, il Sant’Albano pronto a riscattarsi: tutto il calcio del weekend; Serie D, il Teramo Calcio pronto al derby: domenica al Bonolis arriva il Giulianova.

Leao pronto a battere il rigore contro il Como, interviene Allegri e sceglie Nkunku: cosa gli ha detto - Rafa Leao era già pronto a battere il rigore in Como-Milan ma è intervenuto Allegri con un cambio di gerarchie particolare ... fanpage.it

Vibonese, il patron Cammarata è esplicito: Pronto a fare un passo indietro se c’è una nuova cordata - Il patron annuncia l’incontro con il sindaco: «Società senza debiti, progetto chiaro. Se non sono voluto, sono pronto a consegnare la squadra» ... msn.com

Secondo te, chi è più pronto oggi per fare il grande salto in una big del nostro calcio Falcone Caprile #fblifestyle facebook