L’Ifab pronta a cambiare ancora il calcio | ecco le nuove regole

L'IFAB si appresta a introdurre nuove modifiche alle regole del calcio, privilegando aggiornamenti mirati piuttosto che rivoluzioni radicali. Questi cambiamenti, pensati per migliorare il gioco, interesseranno calciatori, allenatori e tifosi, influenzando gli aspetti pratici e strategici delle partite. Restano da vedere come queste novità verranno recepite e integrate nel quotidiano del calcio, mantenendo l’equilibrio tra tradizione e innovazione.

Non una vera e propria rivoluzione, ma una serie di cambiamenti che modificheranno le abitudini di calciatori e tifosi. L’Ifab, organismo che ha il potere di intervenire sulle norme del gioco del pallone, è pronto a una serie di interventi regolamenti che dalla prossima stagione renderanno più rapido il ritmo delle partite riducendo interruzioni e perdite di tempo. Almeno nell’intenzione di compone il panel che una volta all’anno si occupano di emendare e riscrivere le 17 regole del gioco del calcio. Accadrà a marzo e avrà impatto dal prossimo 1° luglio, ma la strada è stata tracciata nella riunione dell’assemblea che ha il compito di indicare ai saggi come intervenire. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il calcio pronto a cambiare: l’IFAB valuta le nuove regoleOggi l’IFAB, l’ente che definisce le regole ufficiali del calcio, si riunisce per valutare potenziali modifiche alle norme attuali.

IFAB, svolta per le palle inattive. Ci sarà…un conto alla rovescia! Cosa potrebbe cambiare nel calcio dal prossimo martedìL’IFAB si prepara a introdurre nuove regole sulle palle inattive, con l’obiettivo di ridurre i tempi di gioco e migliorare il ritmo delle partite.

