Le nonne di Ostuni ballano Sal Da Vinci e conquistano 400mila visualizzazioni in poche ore

Le nonne di Ostuni hanno condiviso un video in cui ballano sulle note di Sal Da Vinci, attirando oltre 400mila visualizzazioni in poche ore. La clip è diventata virale sui social e ha suscitato l’interesse di molti utenti. La scena ha catturato l’attenzione per l’entusiasmo delle protagoniste, che si sono esibite con energia, diventando rapidamente protagoniste di conversazioni online.

La Sal Da Vinci-mania ha ufficialmente travolto l'Italia. Il fenomeno, come riportato dal Fatto Quotidiano, ha raggiunto una fascia di pubblico del tutto inaspettata: le signore di un centro anziani di Ostuni, in Puglia, che hanno letteralmente conquistato il web con una coreografia scatenata su Per sempre sì, il brano portato dall'artista partenopeo al Festival di Sanremo 2026. Il video, pubblicato dall'Associazione Filo d'Arianna, nota sui social come Le nonne di Ostuni, è diventato virale in tempi record. In poche ore ha superato le 400mila visualizzazioni, un numero destinato a crescere vertiginosamente di minuto in minuto. E non è difficile capire perché.