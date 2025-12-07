"Oh Happy Day.". Quella di ieri è stata una giornata di festa perché anche quest’anno quello organizzato in una delle case di riposo più antiche della città è stato straordinario: ospiti e il personale che lavora alla Rsa Mater Misericordiae di via Messa a si sono trasformate in un coro Gospel. L’idea è venuta a Manuela Cerizza, educatrice e operatrice shiatsu della Rsa, dove lavora col suo Atelier artistico. "Anche quest’anno per il Natale, ho voluto organizzare qualcosa di alternativo. Dopo la casa trasformata nel villaggio di Betlemme, dopo il “Presepe verticale” in cui le ospiti erano diventate i personaggi dei quadri che narravano la nascita di Gesù, quest’anno ho provato a trasformare i professionisti della struttura in un “Coro gospel”: l’Rsa Gospel Choir! Nessuno ha competenze musicali, ma insieme abbiamo voluto lanciarci in canti e coreografie, mostrandoci in una versione diversa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Come Sister Act alle Misericordine. Le nonne ballano, il personale canta