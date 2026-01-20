Trump contesta la decisione del Regno Unito di restituire le isole Chagos a Mauritius

Il 20 gennaio, Donald Trump ha commentato l’accordo tra Regno Unito e Mauritius sulla restituzione delle isole Chagos, definendolo un “atto di grande stupidità”. La questione riguarda il trasferimento di un arcipelago dell’oceano Indiano, un tema che ha suscitato diverse reazioni e riflessioni sulla gestione delle sovranità territoriali. Di seguito, analizziamo i dettagli e le implicazioni di questa decisione.

"Non c'è dubbio che la Cina e la Russia abbiano notato questo atto di totale debolezza. Si tratta di potenze internazionali che riconoscono solo la FORZA, ed è per questo che gli Stati Uniti d'America, sotto la mia guida, sono rispettati come mai prima d'ora", ha aggiunto. Tracciando un parallelo tra le Chagos e la Groenlandia, Trump ha sottolineato che "la Danimarca e i suoi alleati europei devono FARE CIÒ CHE È NECESSARIO". L'accordo di restituzione delle Chagos, che aveva messo fine a una controversia che durava da più di mezzo secolo, era stato firmato dal Regno Unito nel maggio scorso, ed era stato approvato anche dagli Stati Uniti.

