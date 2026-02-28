Le foto omofobe contro Klaus Schwab? Ritraggono un omonimo americano

Diverse immagini diffuse su Facebook mostrano foto omofobe che accusano Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum, di essere qualcuno diverso. Tuttavia, le foto in circolazione raffigurano in realtà un omonimo americano e non il noto economista tedesco. La confusione tra i due è evidente, e le immagini sono state condivise senza verificare l’identità vera delle persone ritratte.

Diverse condivisioni Facebook diffondono delle immagini denigratorie di stampo omofobo ai danni dell’economista tedesco Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum. Vediamo perché si tratta di foto attribuite alla persona sbagliata. Per chi ha fretta:. Le immagini non ritraggono Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum.. Si tratta con ogni probabilità di un omonimo: Max Schwab.. Non esistono prove che colleghino l’uomo delle foto all’economista tedesco.. Analisi. Le condivisioni denigratorie in oggetto riportano il seguente screen: Si tratta di un’altra persona. Si tratta di un caso di omonimia. Come già spiegato dai colleghi di Ellinikah Oaxes e dalla collega Sofia Ahmed per Politifact, l’uomo ritratto nelle foto è Max Schwab. 🔗 Leggi su Open.online

Selvaggia Lucarelli contro Carlo Conti per Andrea Pucci a Sanremo, "bodyshaming su Schlein e battute omofobe"Selvaggia Lucarelli ha commentato la notizia della presenza di Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026, non risparmiando critiche al direttore...

Selvaggia Lucarelli contro Carlo Conti: "Complimenti, a Sanremo anche quello che fa body shaming e battute omofobe". Pucci replica cosìL'annuncio di Andrea Pucci co-conduttore di Sanremo 2026 sta facendo molto discutere.

