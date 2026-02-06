selvaggia lucarelli contro carlo conti per andrea pucci a sanremo bodyshaming su schlein e battute omofobe

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Carlo Conti, criticando la scelta di Andrea Pucci come co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. La giornalista ha puntato il dito contro alcune battute e commenti ritenuti inappropriati, tra cui bodyshaming su Schlein e affermazioni omofobe. La polemica sui social si infiamma, mentre l’organizzazione del festival non si esprime ancora sulla questione.

Selvaggia Lucarelli ha commentato la notizia della presenza di Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026, non risparmiando critiche al direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Su Instagram, Lucarelli ha definito Pucci “quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie”. Il commento di Selvaggia Lucarelli a Pucci a Sanremo 2026 L'annuncio di Carlo Conti su Andrea Pucci (e Lillo) a Sanremo 2026 L'annuncio di Andrea Pucci su Sanremo 2026 Il commento di Selvaggia Lucarelli a Pucci a Sanremo 2026 Nella mattinata di venerdì 6 febbraio, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una serie di Storie su Instagram a commento dell’annuncio della presenza del comico Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha confermato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo.

