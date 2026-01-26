Toghe rozze Nordio non accetta le scuse del segretario dell’Anm | post indegno inadeguato alla carica che ricopre

Le recenti dichiarazioni del segretario dell’Anm riguardo alle toghe rozze e Nordio hanno suscitato polemiche. Nonostante le scuse e le giustificazioni, la controversia rimane aperta, evidenziando come il linguaggio e i comportamenti possano influenzare il rapporto tra istituzioni e opinione pubblica. Questa vicenda mette in luce l’importanza di un confronto rispettoso e di un linguaggio adeguato alla funzione pubblica.

Quando il furore ideologico annebbia la vista e produce guai. Non sono bastate le goffe scuse e la marcia indietro, associata alla più scontata delle giustificazioni (sono stato compreso male) per archiviare la "pratica Maruotti". Quel post, poi rimosso, del segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, grida vendetta. Nel messaggio delirante si associa l'immagine dell'ultima vittima dell'Ice a Minneapolis, Alex Jeffrey Pretti, ucciso dagli agenti federali, alla riforma della giustizia. A corredo della foto parole inequivocabili, giudicate 'disgustose' dal ministro Carlo Nordio. "Anche questo omicidio di Stato – scrive Maruotti – rimarrà impunito in quella democrazia in cui sistema giudiziario si ispira la riforma Meloni-Nordio".

