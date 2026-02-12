Al termine dei quarti di Coppa Italia, la Lega Serie A ha annunciato le decisioni del Giudice Sportivo. Sono stati squalificati alcuni tifosi e sono state prese misure per i comportamenti scorretti delle curve. Intanto, è stato anche definito il calendario delle semifinali, che si svolgeranno tra poco più di una settimana. Le partite si giocheranno in due date diverse, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza.

Al termine dei quarti di Coppa Italia, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative a comportamenti delle tifoserie e a ritardi nelle fasi di gioco, contestualmente ufficializzando le date delle semifinali d’andata previste all’inizio di marzo 2026. Il comunicato sintetizza le sanzioni applicate e l’impostazione del calendario, offrendo riferimenti chiave per l’evoluzione della competizione. Atalanta è stata punita con una sanzione complessiva di 6.000 euro, di cui 3.000 euro attribuiti per il comportamento dei sostenitori, responsabili di aver lanciato una bottiglietta di plastica e una lattina sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coppa Italia: le decisioni del Giudice Sportivo e il calendario delle semifinali

