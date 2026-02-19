Stop per Allegri e Nico Paz | le decisioni del Giudice Sportivo in Serie A
Il Giudice Sportivo ha sospeso Allegri e Nico Paz a causa di comportamenti ritenuti pericolosi durante la partita del 24° turno di Serie A. La sanzione deriva da episodi di condotta antisportiva che hanno coinvolto i due. Allegri, allenatore, è stato fermato per aver protestato troppo con l’arbitro, mentre Paz è stato punito per un fallo violento. Queste decisioni potrebbero incidere sulle formazioni delle prossime gare e modificare gli equilibri in classifica. La prossima partita si avvicina, e i club dovranno fare i conti con queste assenze.
Il recupero del 24° turno ha definito nuove linee disciplinari che influenzano le prossime partite. Le decisioni del giudice sportivo hanno riguardato sia la gestione dei tafferugli tra i tifosi che l’operato di staff e allenatori, ridefinendo gli scenari delle gare in calendario. Nel match disputato a san siro tra milan e como, il comunicato ufficiale ha chiarito i provvedimenti. nessuna multa al milan nonostante l’uso di petardi, bengala e fumogeni nel settore dedicato ai tifosi; le attenuanti previste dalle normative vigenti hanno permesso di graziarne integralmente la società. La situazione relativa alle altre componenti della gara è stata definita in modo distinto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Giudice Sportivo Serie A, non solo Allegri: stop anche per Nico Paz! Le decisioniIl Giudice Sportivo ha deciso di fermare anche Nico Paz, oltre ad Allegri, dopo il recupero del 24° turno di Serie A.
Caos Milan-Como: stangata del Giudice Sportivo per Allegri e Nico PazIl Giudice Sportivo ha sanzionato Allegri e Nico Paz dopo il caos durante il pareggio tra Milan e Como.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan, la strada verso il derby parte da Pisa: luogo caro a Max; Allegri: Pulisic può giocare 15/20 minuti, Rafael Leao? Devo decidere; Calendario, Allegri, rientri. Milan: ecco le armi d’assalto; Il Sint-Truiden trionfa sotto la neve e sogna, stop USG e tutti gli altri gol Jupiler Pro League.
Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalificaL'allenatore del MIlan aveva litigato con quello del Como dicendogli.sei solo un bambino che ha cominciato ora ad allenare, dopo che Fabregas aveva toccato Salemekers in azione lugo la linea lateral ... rtl.it
Milan-Como, Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri. Nico Paz squalificato contro la JuventusLe decisioni del Giudice Sportivo dopo Milan-Como. msn.com
Giudice Sportivo, il Milan perde #Allegri per un turno. Stop anche per Nico Paz: niente Juventus x.com
SERIE A | Un turno di squalifica per il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri e per il fantasista del Como Nico Paz che salta il prossimo match con la Juventus. Questo quanto deciso dal giudice sportivo dopo il recupero della quinta giornata. #ANSA facebook