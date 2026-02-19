Il Giudice Sportivo ha sospeso Allegri e Nico Paz a causa di comportamenti ritenuti pericolosi durante la partita del 24° turno di Serie A. La sanzione deriva da episodi di condotta antisportiva che hanno coinvolto i due. Allegri, allenatore, è stato fermato per aver protestato troppo con l’arbitro, mentre Paz è stato punito per un fallo violento. Queste decisioni potrebbero incidere sulle formazioni delle prossime gare e modificare gli equilibri in classifica. La prossima partita si avvicina, e i club dovranno fare i conti con queste assenze.

Il recupero del 24° turno ha definito nuove linee disciplinari che influenzano le prossime partite. Le decisioni del giudice sportivo hanno riguardato sia la gestione dei tafferugli tra i tifosi che l’operato di staff e allenatori, ridefinendo gli scenari delle gare in calendario. Nel match disputato a san siro tra milan e como, il comunicato ufficiale ha chiarito i provvedimenti. nessuna multa al milan nonostante l’uso di petardi, bengala e fumogeni nel settore dedicato ai tifosi; le attenuanti previste dalle normative vigenti hanno permesso di graziarne integralmente la società. La situazione relativa alle altre componenti della gara è stata definita in modo distinto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Stop per Allegri e Nico Paz: le decisioni del Giudice Sportivo in Serie A

Giudice Sportivo Serie A, non solo Allegri: stop anche per Nico Paz! Le decisioniIl Giudice Sportivo ha deciso di fermare anche Nico Paz, oltre ad Allegri, dopo il recupero del 24° turno di Serie A.

Caos Milan-Como: stangata del Giudice Sportivo per Allegri e Nico PazIl Giudice Sportivo ha sanzionato Allegri e Nico Paz dopo il caos durante il pareggio tra Milan e Como.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.