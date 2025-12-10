Lupi e fauna selvatica 300mila euro di danni nei campi Le cooperative dei braccianti | Controllo insufficiente

Nel 2025, i danni causati da lupi e fauna selvatica nelle campagne della provincia di Ravenna hanno raggiunto circa 300.000 euro, secondo le cooperative agricole locali. La questione evidenzia la percepita insufficienza dei controlli e le difficoltà degli agricoltori nel tutelare i propri raccolti da questi animali selvatici.

