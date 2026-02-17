Otto miliardi di valore e 28mila occupati | Legacoop Romagna riunisce 352 cooperative per l’assemblea annuale

Legacoop Romagna ha organizzato la propria assemblea annuale venerdì 20 febbraio al teatro Rasi di Ravenna, coinvolgendo 352 cooperative e oltre 320 mila soci. La ragione di questa grande riunione è il successo di un settore che dà lavoro a più di 28 mila persone e produce oltre 8 miliardi di euro. La presenza numerosa delle cooperative conferma l’importanza di questa realtà economica nella regione.

Una base composta da 352 cooperative e oltre 320 mila soci, con più di 28mila occupati e un valore della produzione che supera gli 8 miliardi di euro: è il mondo rappresentato da Legacoop Romagna, che venerdì 20 febbraio al teatro Rasi di Ravenna celebra la propria assemblea annuale. L'apertura è prevista alle 9, con la parte interna riservata alle modifiche statutarie, introdotta dalla vicepresidente vicaria Romina Maresi, che presiederà i lavori, e dalla coordinatrice dell'attività sindacale Simona Benedetti. Seguirà la parte pubblica, dedicata ai "Valori contemporanei", titolo che punta a riaffermare non solo la centralità economica dell'impresa mutualistica nel territorio romagnolo, ma il suo ruolo fondamentale come motore di sviluppo sociale.