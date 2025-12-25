Cosa sono le dodici notti che portano dal Natale alla Befana? Portano con sé rituali magici

Tra il 25 dicembre e il 6 gennaio si apre un periodo speciale: le dodici notti del Natale. Per secoli, questi giorni sono stati avvolti da un’aura di mistero e magia, con storie tramandate di generazione in generazione che parlano di spiriti, presagi e antichi rituali. Le radici di questa usanza affondano nel solstizio d’inverno, quando le civiltà antiche celebravano il momento più buio dell’anno come un passaggio cruciale. La natura sembrava fermarsi prima di rinascere, e questo rendeva quelle settimane cariche di significato. Quando il cristianesimo si diffuse, queste celebrazioni si fusero con le festività natalizie, creando un mix unico di credenze pagane e religiose. 🔗 Leggi su Cultweb.it

