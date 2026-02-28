Le camelie di Villa Reale sono al centro di una visita che permette di scoprire un angolo di natura e cultura. Il bosco di Villa Reale ospita piante di camelie che attirano visitatori e appassionati. La zona rappresenta un esempio di giardino storico, con piante curate e un’architettura paesaggistica che risale a un passato importante. La passeggiata si svolge tra sentieri e spazi verdi ben conservati.

Una passeggiata fra la bellezza e la storia in uno scenario impressionista vivente: il bosco di camelie di Villa Reale sorprende per la grandezza e la rarità degli esemplari, veri i propri alberi carichi di fiori di tutte le gradazioni del bianco, dell’avorio, dei rosa e dei rossi, con forme scempie doppie o stradoppie, con petali carnosi e fogge geometriche o globiformi e irregolari, tessiture variegate marmorizzate e mutevoli. Lo spettacolo prosegue anche quando i petali cadono a terra formando ampie distese variopinte, lussureggianti tappeti fioriti. La Camellia japonica, giunta in Europa dalla Cina alla fine del Settecento secolo, era una pianta rara e ambita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le camelie di Villa Reale. A spasso fra bellezza e storia

Leggi anche: La stagione delle camelie. Si inaugura a Villa Reale

Monza si ferma per fare la festa alla fiamma olimpica: in migliaia fra la Villa Reale e il centro, e ora tocca a MilanoMonza, 4 febbraio 2026 – Quando la fiamma ha toccato il braciere, in piazza Trento e Trieste, Monza si è fermata per un istante.

Una selezione di notizie su Villa Reale.

Temi più discussi: La stagione delle camelie. Si inaugura a Villa Reale; Pegli in fiore, il camelieto di Villa Durazzo Pallavicini riapre la stagione: un viale magico lungo duecento metri tra storia, botanica e romanticismo -; La stagione delle Camelie della Lucchesia si apre con un talk a Villa Reale; Visite guidate al Parco di Villa Durazzo Pallavicini per la fioritura del camelieto storico.

Le Camelie di Piegaio ‘Garden of excellence‘Nel borgo delle Apuane Gemma e Vito Menchini hanno trasformato antichi vigneti e uliveti in una delle più importanti collezioni d’Italia. lanazione.it

Dalle camelie di Villa Carlotta di Tremezzo ai bambù dell'Isola Madre: lo spettacolo delle fioriture nelle residenze storicheGiardini - all'italiana o all'inglese - collezioni botaniche e scorci da immortalare sul lago. Questo fine settimana le protagoniste del fuoriporta saranno le fioriture monumentali e scenografiche. Si ... milano.corriere.it

MONZA E LA VILLA REALE Una novità assoluta firmata Canil Viaggi… e già VIAGGIO CONFERMATO! Nasce il nostro nuovo format infrasettimanale: esperienze selezionate, ritmi più rilassati e tutta la qualità dei nostri viaggi di gruppo. E iniziamo con u - facebook.com facebook

Reginaldo, l'oca della Villa Reale di Monza scomparsa e ritrovata tra i rifiuti. «Scherzo crudele» x.com