Quando la fiamma olimpica ha raggiunto il braciere in piazza Trento e Trieste, la città si è bloccata un attimo. Migliaia di persone si sono radunate tra la Villa Reale e il centro, applaudendo e seguendo il momento simbolico. Ora tocca a Milano, che si prepara ad accogliere l’evento con altre celebrazioni e festeggiamenti.

Monza, 4 febbraio 2026 – Quando la fiamma ha toccato il braciere, in piazza Trento e Trieste, Monza si è fermata per un istante. Poi è esplosa in un a pplauso liberatorio. Migliaia di persone, strette attorno al palco, hanno salutato l’accensione del fuoco olimpico come un momento storico, capace di trasformare una sera di pioggia in una festa collettiva. guzzi monza arrivo della fiaccola olimpica A compiere il gesto simbolico, oggi, sono stati tre campioni legati a questo territorio: Igor Cassina, di Meda, oro alla sbarra ad Atene 2004; Arianna Errigo, nata a Monza e portabandiera azzurra a Parigi 2024; Marta Pagnini, ginnasta ritmica, toscana ma monzese d’adozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza si ferma per fare la festa alla fiamma olimpica: in migliaia fra la Villa Reale e il centro, e ora tocca a Milano

Approfondimenti su Monza Olimpiadi

Questa sera Sondrio si è animata con oltre mille persone che si sono radunate in piazza Garibaldi.

Saronno si riempie di colore e di entusiasmo per la fiamma olimpica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Monza Olimpiadi

Argomenti discussi: Monza Power Run, l'annuncio: L'avventura finisce qui, la manifestazione si ferma al 2025; Cuore Padova, ma il Monza passa: terza sconfitta di fila tra rimpianti e VAR; PRIMAVERA 1: BUONAIUTO FIRMA LA VITTORIA DEI BIANCOROSSI PER 1-0; Primavera 1 | Sassuolo-Monza 0-1 | Match report, tabellino e fotogallery.

Un pezzo di Brianza si ferma: il sindaco annuncia che l'evento benefico non ci sarà piùIl sindaco di Villasanta Lorenzo Galli annuncia la chiusura della Monza Power Run nel 2025: fine di un evento simbolo di sport e solidarietà. monza-news.it

Monza Power Run, l'annuncio: L'avventura finisce qui, la manifestazione si ferma al 2025La corsa di beneficienza non ci sarà nel 2026. A comunicarlo il sindaco di Villasanta, Lorenzo Galli, attraverso un messaggio sui social ... monzatoday.it

La Villa Reale, nella splendida foto di Massimo Chisari, attende i tedofori che porteranno la fiaccola olimpica in piazza Trento. Che cosa sta succedendo https://www.monzatoday.it/~go/i/1450461713955 facebook