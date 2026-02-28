Nel borgo di Piegaio Alto, tra i castagneti delle Alpi Apuane a 400 metri di altitudine, si trova il “Bosco delle Camelie”. Si tratta di un’area dedicata alla coltivazione di camelie, conosciuta come le Camelie di Piegaio ‘Garden of excellence’. Questo giardino botanico rappresenta un esempio di cura e attenzione per questa specie.

Tra i fitti castagneti delle Alpi Apuane, a 400 metri di altitudine, nel piccolo borgo di Piegaio Alto si nasconde un autentico tesoro botanico: il “Bosco delle Camelie”. Un giardino che nasce da una storia familiare grazie alla passione, alla tenacia e all’amore per la natura di Gemma e Vito Menchini, che nel corso di oltre quarant’anni hanno trasformato antichi vigneti e uliveti in una delle più importanti collezioni di camelie d’Italia. Tutto ebbe inizio nell’aprile del 1983, durante una festa in onore di Santa Zita, patrona del paese. La coppia acquistò la prima camelia, una “Fred Sanders”. La sua fioritura fece sbocciare una passione destinata a crescere nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Camelie di Piegaio ‘Garden of excellence‘

Un premio alle camelie di Piegaio. Premiato il bosco di Vito e GemmaIl Bosco di camelie tra le magnolie di Vito e Gemma è stato insignito del prestigioso titolo di Garden of Excellence da parte dell’International Cammelia Society. Il Bosco di Camelie tra le ... lanazione.it

I camelieti della Lucchesia si raccontano L'appuntamento è per domenica 1° marzo alle ore 15 all'interno delle scuderie di Villa Reale di Marlia con il CAMELIA TALK. Storie e narrazioni dei camelieti di Villa Reale, del Bosco delle camelie di Piegaio e del C - facebook.com facebook