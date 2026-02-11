La Reggia festeggia gli innamorati con le camelie
La Reggia di Caserta celebra San Valentino con una giornata speciale dedicata agli innamorati. Sabato 14 febbraio, l’istituto del Ministero della Cultura apre le porte a visitatori e coppie per la mostra
Innamorati della Reggia. Sabato 14 febbraio, l'Istituto del Ministero della Cultura festeggia l'amore alla mostra "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa".Alle 11 lo staff del Museo attende i visitatori lungo il percorso dell'esposizione nella Gran Galleria del Palazzo reale.🔗 Leggi su Casertanews.it
Il 14 febbraio alla Reggia di Caserta c'è la Camelia delle Regine; Gran Ballo di Carnevale, domenica 8 febbraio la Reggia di Caserta in ?festa con abiti ottocenteschi; San Valentino 2026: festeggiare l'amore nei castelli italiani; San Valentino 2026 da festeggiare nei castelli italiani.
