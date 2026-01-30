L' Uni Fg tra le eccellenze europee | rinnovato il riconoscimento HR Excellence in Research

L’Università di Foggia riceve di nuovo il riconoscimento HR Excellence in Research dalla Commissione Europea. L’ateneo si conferma tra le eccellenze europee in ambito di ricerca, grazie a politiche che valorizzano i ricercatori e migliorano l’ambiente di lavoro. La notizia arriva mentre l’università continua a puntare sulla qualità e sull’innovazione.

Così il Rettore Lorenzo Lo Muzio: "Un risultato che ci rende orgogliosi e conferma il valore dei nostri ricercatori e del lavoro dell’intero Ateneo. Desidero ringraziare i delegati rettorali alla Strategia HR, prof.ssa Wanda Nocerino, e alla Ricerca, prof. Massimo Conese, il personale dell’Area Ricerca, che ha coordinato l’intero processo amministrativo, e tutto il personale che con dedizione quotidiana ha contribuito a questo successo. Il loro impegno è la vera forza che permette all’Università di Foggia di crescere, innovare e mantenere standard di eccellenza a livello europeo. Continueremo a investire nelle nostre risorse umane, promuovendo la mobilità internazionale, la crescita professionale e la qualità della ricerca, elementi chiave per affrontare le sfide scientifiche e sociali del futuro".🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Saint-Gobain Italia ha ottenuto per il 13° anno consecutivo la certificazione Top Employer 2026, riconoscimento che attesta l'eccellenza delle strategie HR dell'azienda.

