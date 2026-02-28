Lazio i convocati per il Torino | assente Maldini c' è Dia
Il tecnico della Lazio ha scelto ventidue giocatori per la partita contro il Torino, prevista per la 27ª giornata di campionato. Tra i convocati non c’è Maldini, mentre torna disponibile Dia. La formazione biancoceleste si prepara a scendere in campo con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite, in attesa di definire gli ultimi dettagli prima del fischio d’inizio.
La Lazio, a secco di vittorie da tre turni di Serie A, si appresta a tornare in campo per sfidare il Torino nella 27ª giornata. Ventidue i giocatori convocati da Sarri, che a sorpresa dovrà fare a meno di Maldini: l'ex Atalanta resterà ai box in via precauzionale, dopo un problema accusato negli scorsi giorni in allenamento. Confermate, inoltre, le assenze di Gigot (riabilitazione post-operazione alla caviglia), Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio), Basic (infiammazione tendinea all'adduttore) e Rovella (intervento alla clavicola). Recupera Dia, che si era allenato a parte dopo l’attacco febbrile dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Maldini salta Lazio-Torino: i motivi dell'assenza e la lista dei convocati di SarriLa Lazio si prepara a una trasferta contro il Torino decisiva per la classifica, in un contesto segnato da infortuni e da scenari tattici da definire.
Leggi anche: Lazio, Maldini salta la sfida contro il Torino: il motivo del suo forfait e la lista dei convocati di Sarri. Ultimissime
Contenuti e approfondimenti su Lazio.
Temi più discussi: Lazio, i convocati per il Cagliari: torna Zaccagni. Out Gila, Basic, Gigot, Lazzari e Pedro; Serie A Enilive | Cagliari-Lazio, i convocati biancocelesti; Cagliari-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Cagliari, i convocati per la Lazio: quanti assenti.
Lazio, i convocati per il Torino: assente Maldini, c'è DiaVentidue i giocatori selezionati da Sarri in vista del match contro i granata, valido per la 27ª giornata di Serie A ... gazzetta.it
Torino-Lazio, i convocati: out MaldiniReduce dalla sconfitta esterna contro il Genoa, il Torino si prepara alla delicata gara casalinga contro la Lazio, una partita che i granata non possono sbagliare. Gli uomini di Sarri arrivano dal par ... toro.it
Il mare è una delle grandi opportunità che il Lazio ha il dovere di valorizzare con strategia moderna e lungimirante. Il Piano Porti va esattamente in questa direzione, sostenibilità e turismo come pilastri per rafforzare la nostra presenza nel Mediterraneo #cr x.com
Matteo Campoli chiede al Presidente della Regione Lazio una visita entro il 30 marzo e un tavolo tecnico con i sindaci e i dirigenti locali - facebook.com facebook