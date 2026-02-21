Comitato per il No al Referendum del Mediocalore Michele Martino è eletto coordinatore

Il Comitato per il No al Referendum del Mediocalore ha scelto Michele Martino come nuovo coordinatore. La decisione arriva dopo l’assemblea del 20 febbraio, durante la quale i membri si sono incontrati presso lo SPI CGIL di San Giorgio del Sannio. Martino prende il posto di altri rappresentanti e si impegnerà a organizzare eventi e incontri per sensibilizzare i cittadini. La scelta mira a rafforzare la campagna di opposizione in vista del voto di metà marzo.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella scorsa serata del 20 febbraio, il Comitato per il No al referendum della giustizia del Mediocalore si è riunito in forma assembleare presso lo SPI CGIL di San Giorgio del Sannio per eleggere il proprio referente territoriale e stabilire le iniziative da mettere in campo nelle prossime settimane in vista dell’imminente appuntamento referendario di metà marzo. Michele Martino, ex coordinatore provinciale di Libera Benevento e cittadino sangiorgese, è stato eletto all’unanimità dall’assemblea che ha visto la partecipazione di associazioni, movimenti e partiti politici schierati nella società civile per il No.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Giustizia, nasce anche Messina il comitato civico per il No al referendum: Luigi D'Andrea coordinatoreA Messina è stato costituito il Comitato civico per il No al referendum sulla giustizia, con Luigi D'Andrea come coordinatore.

Roma, al Municipio I eletto nuovo Coordinatore municipale, Coordinamento e Collegio case socialiA Roma, il Municipio I ha scelto un nuovo Coordinatore municipale dopo l’assemblea elettiva di oggi, 18 febbraio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.