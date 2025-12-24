Gli incidenti mortali sul lavoro sono aumentati in modo significativo nel 2025, raddoppiando rispetto agli anni precedenti. L’incidente avvenuto lunedì scorso alla discarica di Ginestreto sottolinea ancora una volta la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione sul fronte del lavoro. È fondamentale affrontare questa problematica per tutelare la vita dei lavoratori e migliorare le condizioni di sicurezza in tutti i settori.

La tragedia di lunedì scorso alla discarica di Ginestreto rilancia l’allarme per le morti sul lavoro. Ma la Uil in una nota evidenzia un dato ancora più drammatico: quest’anno le vittime sul lavoro sono più che raddoppiate nella provincia di Forlì-Cesena: 14 contro le sei dell’anno passato (confronto relativo ai primi sette mesi). La morte dell’operaio 50enne Massimo Verri di Mirandola, dipendente di una’zienda di Modena, travolto da una balla di rifiuti che stava scaricando a Ginestreto, è definita dalla Uil "un’altra ferita aperta nelle nostre comunità, una tragedia che non può e non deve essere derubricata a “incidente” come se la perdita di una vita umana fosse un costo inevitabile del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidenti mortali sul lavoro: "Più che raddoppiati nel 2025"

