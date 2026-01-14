In undici mesi del 2025 è Verona la provincia con più morti sul lavoro in Veneto

Nel corso del 2025, Verona si distingue come la provincia del Veneto con il maggior numero di decessi sul lavoro. Questa situazione mette in luce l’importanza di interventi efficaci per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenire tragedie che coinvolgono lavoratori e famiglie. Analizzare i dati e promuovere misure di tutela rappresentano passi fondamentali per ridurre questi incidenti e garantire condizioni di lavoro più sicure.

