In undici mesi del 2025 è Verona la provincia con più morti sul lavoro in Veneto
Nel corso del 2025, Verona si distingue come la provincia del Veneto con il maggior numero di decessi sul lavoro. Questa situazione mette in luce l’importanza di interventi efficaci per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenire tragedie che coinvolgono lavoratori e famiglie. Analizzare i dati e promuovere misure di tutela rappresentano passi fondamentali per ridurre questi incidenti e garantire condizioni di lavoro più sicure.
La provincia di Verona si conferma purtroppo come l’area più colpita del Veneto per numero complessivo di decessi sul lavoro, conquistando una triste “maglia nera” che evidenzia la gravità della situazione sul fronte della sicurezza.Secondo i dati aggiornati a fine novembre 2025 dall’Osservatorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
