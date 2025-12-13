Presutti Pd sui lavori nella scuola Mazzini | Lavori fermi per un anno e a rischio 4,5 milioni di euro
Il consigliere comunale del Pd Marco Presutti denuncia il prolungarsi dei lavori nella scuola Mazzini, che sono fermi da un anno, mettendo a rischio un finanziamento di 4,5 milioni di euro. Un duro attacco all’amministrazione Masci evidenzia le criticità e le conseguenze di questa situazione.
Duro attacco del consigliere comunale del Pd Marco Presutti e del gruppo consiliare dem all'amministrazione Masci sulla questione dei lavori in ritardo nella scuola Mazzini. Presutti che parla di un vuoto gestionale dopo annunci e passerelle per la consegna delle chiavi.A dare il via formale. Ilpescara.it
