Dopo un anno di lavori lunedì 12 riapre il sottopasso in stazione a Bergamo
Dopo un anno di lavori, lunedì 12 riapre il sottopasso in stazione a Bergamo. Il tunnel che collega il centro città a via Gavazzeni sarà di nuovo accessibile, in attesa dell’installazione dei nuovi ponti. Questa riapertura rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità e la mobilità dei cittadini, garantendo un collegamento più sicuro e funzionale tra le zone interessate.
IL CANTIERE. In attesa dei nuovi ponti, il tunnel che collega il centro a via Gavazzeni tornerà fruibile. Inizialmente avrà una sezione ridotta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
