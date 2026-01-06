Dopo un anno di lavori lunedì 12 riapre il sottopasso in stazione a Bergamo

Dopo un anno di lavori, lunedì 12 riapre il sottopasso in stazione a Bergamo. Il tunnel che collega il centro città a via Gavazzeni sarà di nuovo accessibile, in attesa dell’installazione dei nuovi ponti. Questa riapertura rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità e la mobilità dei cittadini, garantendo un collegamento più sicuro e funzionale tra le zone interessate.

