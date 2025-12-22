A che punto sono i lavori nella stazione in Brianza | quando sarà pronto il sottopasso per le auto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono a ritmo serrato i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Allo stesso tempo, in contemporanea, vanno avanti anche i lavori per la realizzazione del sottopasso per le auto. Vediamo la situazione caso. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

