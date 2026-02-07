A26 | Notte di disagi per lavori allo svincolo di Verbania traffico deviato verso Baveno
Questa notte, l’uscita dello svincolo di Verbania sull’autostrada A26 sarà chiusa per lavori. Chi deve passare in zona dovrà fare i conti con lunghe code e deviazioni verso Baveno. La chiusura durerà tutta la notte e creerà non pochi disagi agli automobilisti che percorrono il tratto tra Piemonte e Lombardia.
L’uscita dello svincolo di Verbania sull’autostrada A26 sarà interdetta al traffico per un’intera notte, creando disagi inevitabili per chi percorre il tratto tra Piemonte e Lombardia. La chiusura, prevista per la notte tra il 10 e l’11 febbraio, è necessaria per consentire lavori di potenziamento e ammodernamento dell’illuminazione lungo la cruciale arteria stradale. Una situazione che, sebbene annunciata, rischia di impattare significativamente sulla mobilità, soprattutto per chi proviene da Gravellona Toce e si dirige verso la sponda occidentale del Lago Maggiore. La decisione, comunicata da fonti ufficiali, si inserisce in un contesto di interventi mirati a migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’A26, un’infrastruttura vitale per il collegamento tra le regioni del nord Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu
