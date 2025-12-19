Truffa del bonus 110 cinque indagati | lavori solo sulla carta e mai fatti Sequestrati beni per 160mila euro

Cinque persone sono indagate per la truffa del bonus 110%, con lavori mai eseguiti e documentazione apparentemente in regola. Sequestri per 160mila euro e accertamenti hanno svelato irregolarità nascoste dietro pratiche apparentemente legittime. La vicenda mette in luce come, spesso, le apparenze ingannino e il sistema possa essere deviato da chi sfrutta le falle.

Perugia, 19 dicembre 2025 – La richiesta per il bonus era corretta. La documentazione allegata pure. Solo in apparenza però. Perché lo stato di avanzamento che sarebbe stato documentato per ottenere il credito di imposta, nella realtà, non ci sarebbe mai stato perché i lavori sarebbero stati solo sulla carta e mai realizzati. Un raggiro, non il primo in questo ambito, nei confronti dello Stato alle spalle, secondo quanto accertato in questo caso, del proprietario di casa. Che, al contrario, ha permesso alle indagini di partire una volta sporta denuncia per quegli interventi che la ditta aveva promesso, ma non iniziavano mai.

