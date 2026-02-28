Via Argiro a Bari è ancora un cantiere aperto con transenne, marciapiedi stretti e lavori che procedono lentamente. I commercianti della zona protestano chiedendo ristori o risarcimenti, mentre un gruppo ha avviato un'azione legale contro l’amministrazione per ottenere eventuali risarcimenti. La strada rimane un labirinto che limita il passaggio e crea disagio per chi lavora e frequenta l’area.

Un'azione legale per chiedere eventuali risarcimenti dall'amministrazione. Via Argiro a Bari resta un labirinto a cielo aperto fatto di transenne, marciapiedi ristretti e cantieri in corso. Quello dell'isolato tra via Dante e piazza Umberto è l'ultimo attivato. La riqualificazione con i fondi Pnrrr regalerà una nuova e migliore veste alla seconda strada commerciale nel cuore della città ma intanto i lavori hanno subito diversi rallentamenti e i titolari dei negozi continuano a lamentare disagi e perdite. Il Comitato Con una nota Il Comitato di commercianti e residenti attacca l'amministrazione per una situazione definita “ingiustificabile” e per l'assenza totale di misure di sostegno economico nel bilancio comunale appena approvato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lavori a rilento in via Argiro l?ira dei commercianti: «Ristori o risarcimenti»

Leggi anche: Via Argiro, l'assessore Scaramuzzi tranquillizza i commercianti: "Completati i due isolati più complicati"

Via dei Conti, furti e ira. Una gang fa impazzire tutti i commerciantiCesoie alla mano, la saracinesca tagliata di netto e poi la porta a vetri forzata.

Contenuti e approfondimenti su Lavori.

Temi più discussi: Lavori a rilento al ponte di Bereguardo, la protesta dei commercianti: Siamo nel limbo: la chiusura prolungata ci penalizza; Lavori a rilento al liceo Archimede, Basile incontra gli studenti dopo la protesta: Ritardi causati dai ricorsi ma gli interventi saranno conclusi; Piazzola per l’elisoccorso di Porlezza, lavori a rilento. Il sindaco: Opera tutta a carico nostro; Lavori a rilento per ospedale e casa di comunità: la colpa è di una 'necropoli'.

Lavori a rilento in via Argiro l’ira dei commercianti: «Ristori o risarcimenti»Un'azione legale per chiedere eventuali risarcimenti dall'amministrazione. Via Argiro a Bari resta un labirinto a cielo aperto fatto di transenne, marciapiedi ristretti e ... quotidianodipuglia.it

Ponte in chiatte, lavori a rilento Il comitato scrive alla Provincia«Stop troppo prolungato per l’intervento di restyling, disagi per i pendolari» Apertura prevista non prima del 21 luglio. «Ma il cantiere non è abbandonato» ... laprovinciapavese.gelocal.it

Nave "Amerigo Vespucci" verso la fase finale della sosta lavori presso l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia. Non chi comincia ma quel che persevera #NaviMilitariItaliane #NaveVespucci #MarinaMilitare #AmerigoVespucci - facebook.com facebook

Iniziati i lavori di asfaltatura in orario notturno in via Rucellai a #Firenze. Fino al 1° marzo dalle 21 alle 5.30 la strada sarà chiusa tra via delle Scala e Il Prato. In orario diurno il divieto di transito sarà sostituito da un restringimento di carreggiata con senso unico x.com