Nella notte tra mercoledì e giovedì, una banda di ladri ha messo a segno una serie di colpi lungo via dei Conti. I criminali hanno usato cesoie per tagliare la saracinesca e forzare la porta a vetri di un negozio, lasciando tutti i commercianti in preda all’ira e alla preoccupazione. La zona è sotto shock, e i residenti chiedono più controlli e sicurezza.

Cesoie alla mano, la saracinesca tagliata di netto e poi la porta a vetri forzata. È così che, nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 2.17 (come si vede dalle telecamere), i ladri sono entrati nel negozio Cover In di via dei Conti, a due passi dal Duomo. A raccontarlo sono i titolari, che chiedono di restare anonimi, ancora scossi per l’ennesimo colpo subito. "Siamo arrivati alle 8.30 e abbiamo trovato la serranda segata, l’hanno tagliata con le cesoie. Poi hanno forzato la porta a vetri e hanno portato via il cassetto della cassa con il fondo cassa. Oltre al furto c’è il danno, la serranda è da rifare", spiegano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via dei Conti, furti e ira. Una gang fa impazzire tutti i commercianti

Approfondimenti su Via dei Conti

Ultime notizie su Via dei Conti

