Via Argiro l' assessore Scaramuzzi tranquillizza i commercianti | Completati i due isolati più complicati

Lavori in corso su via Argiro, causa i grandi interventi di riqualificazione, e l’assessore Scaramuzzi rassicura i commercianti:

In mattinata l'incontro con esercenti e residenti dell'area. Il cantiere, intanto, sta raggiungendo anche piazza Umberto “La parte più difficile è alle spalle". Al microfono di BariToday l'assessore alla Cura della città, Domenico Scaramuzzi, rassicura commercianti e residenti di via Argiro, ‘ingabbiati’ ormai da cinque mesi nel cantiere che darà un nuovo volto alla strada del Murattiano. Mentre in queste ore si procede con la lavorazione dei marciapiedi ai lati del secondo isolato, il cantiere - complice anche il bel tempo - procede spedito. L'assessore non si sbilancia però sulle tempistiche di completamento, nonostante il termine ultimo dato dai fondi Pnrr (30 giugno) non è ormai una data così lontana. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Cantieri, restyling via Argiro e via Manzoni: commercianti denunciano calo vendite del 50% e licenziamentiI commercianti delle vie Argiro e Manzoni denunciano un calo del 50% nelle vendite a causa dei cantieri di restyling.

Crollo di un cornicione a Roma: la protesta dei commercianti isolati nel quartiere PratiQuesta mattina a Roma, un cornicione è crollato nel quartiere Prati, creando caos tra i commercianti e i residenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Via argiro e la torre di babele.; Progetti e cantieri Pnrr, Bari corre per completare tutte le opere: Raggiungeremo la meta; Lavori pubblici Bari: 270 milioni di fondi PNRR per piazze, parchi e ciclabili. Il punto sui cantieri; Gli ispettori del ministero a Bari: visita per controllare l'avanzamento dei lavori Pnrr.

Cantiere via Argiro, l’assessore Scaramuzzi: Il primo tratto sarà libero entro il 20 dicembreProseguono i lavori in via Argiro a Bari, dove sono in corso la sistemazione delle basole e la creazione degli spazi in cui verranno sistemate le piante. Entro il 20 dicembre sarà sgombro il primo ... bari.repubblica.it

A Bari via Argiro, via Putignani e via Calefati si rifanno il look: chiusura dei lavori a maggio 2026Da questa mattina è aperto il cantiere per la riqualificazione di via Argiro, che interesserà anche gli isolati ad angolo con le traverse di via Putignani e via Calefati. L’intervento è finanziato per ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tutta la collezione A/I scontata del 50% Per info: Whatsapp 3791644553 Vieni a trovarci nei nostri store: Murat, via Argiro 41 Poggiofranco, via Concilio Vaticano II 21 Carrassi, via Stefano Jacini 33/B. Shop online Ocazetaboutique.com Per info: Wh - facebook.com facebook