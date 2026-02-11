Turismo Human Company annuncia 500 assunzioni | camerieri cuochi addetti a sala e accoglienza

Il gruppo Human Company ha annunciato che entro il 2026 assumerà 500 nuovi lavoratori. Camerieri, cuochi, addetti alla sala e all’accoglienza avranno nuove opportunità di lavoro. L’annuncio è arrivato ieri, martedì 10 febbraio, e segna un passo importante per il settore del turismo in Italia. La società punta a rafforzare il proprio staff per far fronte alla crescita prevista nei prossimi anni.

Il gruppo Human Company ha annunciato ieri martedì 10 febbraio l’avvio ufficiale della campagna di assunzioni 2026. Un piano di inserimenti “che accompagna l’inizio di una nuova stagione turistica e si inserisce nel percorso di crescita solido e strutturato del gruppo, che ha chiuso il 2025 con dati di rilievo: un incremento del 9% dei ricavi rispetto all’anno precedente e oltre 4,3 milioni di presenze nelle proprie strutture”, come segnala la stessa società. Gli inserimenti nell’area servizi “saranno più di 200. In questo campo siamo alla ricerca di addetti alla sala, al servizio e alla cucina come cuochi e pizzaioli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Human Company

Ultime notizie su Human Company

Argomenti discussi: Human Company avvia il recruiting 2026: 500 nuove assunzioni nell’hospitality.

