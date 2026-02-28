laura pausini veste alberta ferretti a sanremo ma sul gruppo aeffe incombe la crisi

A Sanremo, Laura Pausini indossa un abito di Alberta Ferretti, attirando l’attenzione durante la serata. La cantante si presenta sul palco con un look elegante e riconoscibile, mentre il gruppo Aeffe, di cui il marchio fa parte, attraversa un momento di crisi. La scena si svolge davanti a un pubblico internazionale, con le luci dell’Ariston che si accendono per lei.

Rimini, 28 febbraio 2026 – Le luci dell’Ariston si accendono e Laura Pausini appare come una visione che cattura lo sguardo e lo trattiene, avvolta nelle creazioni di Alberta Ferretti. Laura Pausini veste Alberta Ferretti a Sanremo A Sanremo per la terza serata del Festival la cantante faentina sceglie quattro abiti esclusivi disegnati da Lorenzo Serafini, trasformando il palco in una passerella di alta sartorialità italiana. L’esordio è affidato a un abito color marrone cannella, ricamato di lustrini dall’effetto liquido, con scollatura e maniche in chiffon, cifra inconfondibile della maison. Un equilibrio raffinato tra luce e trasparenze, tra struttura e leggerezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

