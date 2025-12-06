Gruppo Aeffe in crisi si rischiano 200 licenziamenti alla vigilia di Natale per il marchio di Moschino e Alberta Ferretti

La data da cerchiare è il 21 dicembre, quasi alla vigilia di Natale. È quella la giornata in cui, come ha reso noto la Filctem Cgil Milano, scadrà il termine per la nuova procedura di licenziamento collettivo che il Gruppo Aeffe - che controlla storici marchi della moda italiana come Moschino e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

