Durante le prime serate di Sanremo 2026, la co-conduttrice ha indossato abiti di una maison che la accompagna fin dall'inizio della carriera, mentre per la terza serata ha scelto un look di Alberta Ferretti. La sua scelta di moda si lega alle tappe della sua carriera, creando un filo diretto tra passato e presente. La sua presenza sul palco si distingue anche per l’attenzione alle scelte stilistiche.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. «È stato un onore conoscere un Re» scrisse sui social nel giorno della scomparsa del signor Armani. «Mi ha accompagnata nei momenti più importanti della mia carriera non solo creando abiti ma standomi sempre accanto con la sua presenza» inoltre ebbe modo di raccontare in un'intervista rilasciata in quei giorni. Naturale quindi scegliere la maison per l'inizio di questo viaggio al fianco di Carlo Conti, consolidando un rapporto iniziato negli anni ‘90. All'epoca fu lui che si propose per vestirla. Le diede dei consigli preziosi, tra cui quello di prediligere il colore nero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laura Pausini, dopo Giorgio Armani tocca ad Alberta Ferretti: tutti i look della co-conduttrice a Sanremo 2026

Laura Pausini, il debutto come co-conduttrice a Sanremo 2026 è all'insegna della classe di Giorgio ArmaniPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Laura Pausini, il guardaroba da co-conduttrice a Sanremo 2026 è all'insegna della classe di Giorgio Armani. I look di tutte le seratePer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Temi più discussi: Laura Pausini, i look della terza serata di Sanremo 2026. FOTO; Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander; Sanremo day 1, da Laura Pausini in Giorgio Armani a Tiziano Ferro in Etro, la moda italiana trionfa all’Ariston; Laura Pausini, il guardaroba da co-conduttrice a Sanremo 2026 è all'insegna della classe di Giorgio Armani. I look di tutte le serate.

Laura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guardaLaura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guarda ... gossip.it

Laura Pausini nella terza serata di Sanremo con oro e diamanti: i gioielli costano più di 100 mila euroLaura Pausini ha completato i look della terza serata sanremese con gioielli in oro e diamanti che hanno reso gli outfit ancora più preziosi ... fanpage.it

Arisa scende la scale dell'Ariston e lascia tutti senza fiato! Anche Laura Pausini non ha resistito e quando ha visto la cantante le ha rivolto un sincero apprezzamento e complimenti a raffica - facebook.com facebook

Chi è Vincenzo De Lucia, l’imitatore di Laura Pausini a Sanremo 2026 x.com