sanremo 2026 laura pausini si commuove in sala stampa

Laura Pausini emozionata e commossa in sala stampa al Festival di Sanremo 2026. "Per me la vittoria al Festival di Sanremo è stata il premio più importante della mia carriera, poi me lo ha dato Pippo Baudo. E lo dico anche nel mondo che qui abbiamo il più importante festival della musica italiana".

Sanremo 2026, Carlo Conti si commuove in sala stampaCarlo Conti si commuove in sala stampa mentre ricorda Pippo Baudo, causa di un’improvvisa emozione.

Sanremo 2026, Conti consegna i fiori a Laura Pausini al tavolo in conferenza stampaCarlo Conti ha consegnato dei fiori a Laura Pausini durante la conferenza stampa a Sanremo 2026, in segno di rispetto e affetto.

Sanremo 2026, Laura Pausini: io accompagnerò Carlo, non vengo per fare la protagonista

Sanremo 2026, Laura Pausini: Ogni volta che vedo l’insegna Sanremo ho pronto il Lexotan. Carlo Conti: Meloni? Era fantascienza. Se compra il biglietto è libera di ...Laura Pausini, Can Yaman, Achille Lauro e tanti altri sul palco dell'Ariston. I Pooh chiuderanno il festival in Piazza Colombo ... ilfattoquotidiano.it

Il tuo album ha debuttato in 3ª posizione, poi 20ª. Laura Pausini: “La prossima settimana andrà in 80ª posizione, però la gente viene ai miei concerti. Commenti negativi sui social Io mi sento amata in questo Paese, non mi sento differente” #Sanremo2026 x.com

