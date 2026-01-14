Ma che vi ha fatto Laura Pausini?
Quali sono le ragioni delle recenti critiche rivolte a Laura Pausini nel contesto di Sanremo 2026? Dopo un cast composto da artisti poco noti, si aggiungono commenti sulla scelta della co-conduttrice, definita da alcuni
Prima il cast "debole" e "pieno di sconosciuti", ora la co-conduttrice "noiosa" e "raccomandata". Sanremo 2026 non promette di partire proprio con il piede giusto, ma le critiche preventive - si sa - fanno parte del Festival. Carlo Conti sembra aver fatto del "purché se ne parli" il manifesto. 🔗 Leggi su Today.it
Ma che vi ha fatto Laura Pausini? - Chi non si spiega il successo di Laura Pausini, deve necessariamente farci i conti. today.it
Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026: cosa ci aspettiamo (davvero) da lei - La cantante affiancherà Carlo Conti per tutte e cinque le serate del Festival, ma non vorremmo solo sentirla cantare e lanciare i codici dei Big in gara: da lei ci aspettiamo di più ... vanityfair.it
Selvaggia Lucarelli demolisce Laura Pausini, attacco duro (forse ingiustificato?): ecco cosa ha detto - conduttrice di Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli è intervenuta per dire la sua. donnapop.it
Carlo Conti su Laura Pausini
Laura Pausini torna a Sanremo, sarà la co-conduttrice del Festival al fianco di Carlo Conti https://nap.li/wQih facebook
Tra gli altri nomi già certi c’è quello di Max Pezzali, super ospite di tutte le serate, che si esibirà dalla nave #LauraPausini #Sanremo2026 #FestivaldiSanremo2026 x.com
