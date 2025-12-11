Braida così su Allegri | Fuoriclasse e valore aggiunto del Milan Adesso i rossoneri sono una squadra unita

Ariedo Braida elogia Allegri come fuoriclasse e elemento chiave del Milan, sottolineando come il ritorno del tecnico abbia contribuito all’unità e al successo dei rossoneri. In un’intervista a 'Tuttosport', l’ex dirigente analizza il momento positivo della squadra e il ruolo centrale di Allegri nel riscatto del club.

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida è stato intervistato dal quotidiano 'Tuttosport': ecco le sue parole sul Milan allenato da Massimiliano Allegri, tornato in vetta alla classifica.

