Economia sommersa e illegale al Sud pesa quasi il doppio del Nord 16,5% del valore aggiunto

Nel Mezzogiorno l ‘economia non osservata  pesa di piu’. Lo rileva l’Istat nei  Conti economici territoriali riferiti agli anni 2022-2024.  Nel 2023, ultimo anno per cui sono disponibili le informazioni – si legge – l’economia non osservata (definita dalla  somma della componente sommersa e di quella illegale)  ha rappresentato in Italia  l’11,3% del valore aggiunto  complessivo. Si sono confermate come componenti piu’ rilevanti il valore aggiunto occultato attraverso la sotto-dichiarazione dei  risultati economici delle imprese (6%)  e  l’impiego di lavoro irregolare (4%), mentre l’economia illegale, le mance e il valore dei fitti in nero hanno inciso nel complesso per l’1,7%. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

