Economia sommersa e illegale al Sud pesa quasi il doppio del Nord 16,5% del valore aggiunto

Nel Mezzogiorno l ‘economia non osservata pesa di piu’. Lo rileva l’Istat nei Conti economici territoriali riferiti agli anni 2022-2024. Nel 2023, ultimo anno per cui sono disponibili le informazioni – si legge – l’economia non osservata (definita dalla somma della componente sommersa e di quella illegale) ha rappresentato in Italia l’11,3% del valore aggiunto complessivo. Si sono confermate come componenti piu’ rilevanti il valore aggiunto occultato attraverso la sotto-dichiarazione dei risultati economici delle imprese (6%) e l’impiego di lavoro irregolare (4%), mentre l’economia illegale, le mance e il valore dei fitti in nero hanno inciso nel complesso per l’1,7%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

