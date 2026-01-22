Giorgio Pasotti torna ad Agrigento | dirige e interpreta l' antagonista nella sua visione di Otello

Giorgio Pasotti torna ad Agrigento per dirigere e interpretare l'antagonista nell'interpretazione di Otello, offrendo un’interpretazione personale dell’opera. Due anni fa, l’abbiamo visto al Palacongressi recitare Kafka davanti a un pubblico di giovani. Ora, l’attore si presenta nuovamente in città, questa volta sul palcoscenico con una produzione che unisce regia e recitazione in un progetto dedicato alla tragedia shakespeariana.

Lo avevamo visto 2 anni fa al Palacongressi, impegnato a recitare Kafka davanti a un nutrito pubblico di giovani. Adesso torna ad Agrigento, questa volta al teatro Pirandello, per mettere in scena la sua “visione” dell'Otello di Shakespeare. Dopo oltre cinque secoli quest'opera continua a colpire.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

