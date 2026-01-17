Riccione tenta la sfida e si candida a capitale italiana del mare

Da ilrestodelcarlino.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccione si propone come candidata alla carica di Capitale italiana del mare, un riconoscimento che premia eccellenza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio marittimo. La città intende rappresentare un esempio di sviluppo turistico e tutela ambientale, puntando a rafforzare la propria vocazione costiera. La candidatura mira a valorizzare Riccione come meta di qualità, offrendo benefici sia economici che culturali, e contribuendo alla promozione del territorio italiano nel contesto marittimo.

Riccione punta a conquistare il titolo di Capitale italiana del mare, con questo intento si candida alla selezione per questo prestigioso conferimento che al vincitore riserva un milione di euro. L’obiettivo di questa iniziativa, lanciata lo scorso novembre con decreto del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, mira a sostenere progetti di valorizzazione della cultura marittima e di tutela della biodiversità in sintonia con le politiche nazionali delineate dal Piano del mare 2023-2025. Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è martedì, ma la Perla ha già lanciato la sfida all’insegna del claim ‘RIC26: un tuffo nel sogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

riccione tenta la sfida e si candida a capitale italiana del mare

© Ilrestodelcarlino.it - Riccione tenta la sfida e si candida a capitale italiana del mare

Leggi anche: Riccione si candida a Capitale italiana del mare 2026. Chi vince si porta a casa un milione di euro

Leggi anche: Una nuova sfida per Gaeta: si candida a Capitale italiana del mare 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Riccione tenta la sfida e si candida a capitale italiana del mare.

riccione tenta sfida candidaRiccione si candida a Capitale italiana del mare 2026 - Riccione guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici più profonde e lancia ufficialmente la sfida per il titolo di Capitale italiana del mare 2026, presentando la propria candidatura con il c ... altarimini.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.