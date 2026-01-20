Regione e Provincia di Rimini a sostegno di Riccione Capitale italiana del mare
La candidatura di Riccione come Capitale italiana del mare 2026 riceve un supporto importante dalle istituzioni locali. La proposta del Comune, con il claim “RIC26: un tuffo nel sogno”, ha ottenuto il pieno appoggio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini. Questa collaborazione rafforza l’impegno di Riccione nel valorizzare il suo ruolo come meta di eccellenza nel settore marittimo e turistico.
La sfida di Riccione per il titolo di Capitale italiana del mare 2026 riceve una spinta decisiva. Nelle ultime ore, la candidatura ufficiale del Comune, lanciata con il claim “RIC26: un tuffo nel sogno”, ha incassato il pieno e formale sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026: arriva il sostegno anche della Regione LazioGaeta si appresta a concorrere per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, con il supporto ufficiale della Regione Lazio.
Riccione tenta la sfida e si candida a capitale italiana del mareRiccione si propone come candidata alla carica di Capitale italiana del mare, un riconoscimento che premia eccellenza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio marittimo.
Sicurezza, trasporto pubblico, sociale Stato e Regione aiutino di più i Comuni; GARGANO PROTAGONISTA IN REGIONE E PROVINCIA: PIÙ RAPPRESENTANZA, ORA SERVONO RISPOSTE CONCRETE; Prima e dopo Amati, niente assessori: Brindisi è sempre la cenerentola della Puglia; Premio Olivarum, la Regione valorizza l’olivicoltura.
Dopo le devastanti alluvioni in provincia di Como arrivano i soldi: cosa devono fare i cittadini - Al via le domande per il ripristino danni delle alluvioni di settembre a Como. Dal 19 gennaio al 13 marzo 2026 segnalazioni online con moduli B1 e C1. comozero.it
Trasporto Pubblico Locale, Del Bono contro la riforma: La Regione abbandona i territori - Il vicepresidente del Consiglio regionale critica la scelta della Lombardia di uscire dalle agenzie locali: per Brescia e provincia il rischio è un servizio sempre più diseguale tra città, pianura e v ... bresciatoday.it
Colpita mezza regione, provincia di Lecco compresa. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.