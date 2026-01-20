Regione e Provincia di Rimini a sostegno di Riccione Capitale italiana del mare

La candidatura di Riccione come Capitale italiana del mare 2026 riceve un supporto importante dalle istituzioni locali. La proposta del Comune, con il claim “RIC26: un tuffo nel sogno”, ha ottenuto il pieno appoggio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini. Questa collaborazione rafforza l’impegno di Riccione nel valorizzare il suo ruolo come meta di eccellenza nel settore marittimo e turistico.

Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026: arriva il sostegno anche della Regione LazioGaeta si appresta a concorrere per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, con il supporto ufficiale della Regione Lazio.

Riccione tenta la sfida e si candida a capitale italiana del mareRiccione si propone come candidata alla carica di Capitale italiana del mare, un riconoscimento che premia eccellenza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio marittimo.

