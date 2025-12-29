Trump riceve Netanyahu | È un eroe di guerra otterrà la grazia

Il 2023 ha visto incontri tra leader internazionali in contesti diversi, tra cui quello tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago. Durante l'incontro, Trump ha definito Netanyahu un

Dopo Volodymyr Zelensky è il turno di Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano è stato ricevuto a Mar-a-Lago, la residenza ormai diplomatica di Trump, per un faccia a faccia con il presidente statunitense. L'obiettivo del leader israeliano è portare il capo della Casa Bianca dalla sua parte. Il. 🔗 Leggi su Today.it

