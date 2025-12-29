Trump riceve Netanyahu | È un eroe di guerra otterrà la grazia
Il 2023 ha visto incontri tra leader internazionali in contesti diversi, tra cui quello tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago. Durante l'incontro, Trump ha definito Netanyahu un
Dopo Volodymyr Zelensky è il turno di Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano è stato ricevuto a Mar-a-Lago, la residenza ormai diplomatica di Trump, per un faccia a faccia con il presidente statunitense. L'obiettivo del leader israeliano è portare il capo della Casa Bianca dalla sua parte. Il. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Netanyahu dice che non lascerà la politica se otterrà la grazia e annuncia la Fase 2 a Gaza
Leggi anche: Israele, alla Knesset Trump tenta il colpo di spugna: "Herzog perché non concedi grazia a Netanyahu? Bibi più grande leader in tempo di guerra" - VIDEO
Trump riceve Netanyahu in Florida: Dobbiamo disarmare Hamas; Netanyahu vola negli Usa, incontro domani con Trump sul futuro di Gaza; Da Zelensky a Netanyahu, Mar-a-Lago è la casa di Trump «per la pace».
Trump riceve Netanyahu in Florida: "Un eroe di guerra, otterrà la grazia" - Il premier israeliano: 'Mai avuto un amico come lui alla Casa Bianca'. ansa.it
Trump riceve Netanyahu: “La ricostruzione di Gaza ricomincerà molto presto” - Lago, in Florida, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: tra i temi sul tavolo la ricostruzione di Gaza e il disarmo di Hamas ... interris.it
Trump vede Netanyahu:'Il disarmo di Hamas e poi la seconda fase a Gaza' - Il premier israeliano: 'Donald è il nostro migliore amico' (ANSA) ... ansa.it
Trump riceve Netanyahu in Florida: "Parleremo del disarmo di Hamas". L'ala militare: 'Non rinunceremo alle armi. Prima l'occupazione israeliana deve terminare' #ANSA x.com
Trump riceve Zelensky: “Vicini alla pace. Siamo al 95%”. Il presidente ucraino: “È una questione difficile” https://www.blitzquotidiano.it/politica/trump-riceve-zelensky-vicini-alla-pace-siamo-al-95-il-presidente-ucraino-e-una-questione-difficile-3763249/ - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.