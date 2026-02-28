L’ayatollah Ali Khamenei, che ha ricoperto il ruolo di Guida suprema dell’Iran per 37 anni, è stato ucciso in un attacco aereo condotto da Israele e Stati Uniti su Teheran. Durante i raid, è stata distrutta la sua residenza. Khamenei è stato una figura centrale nel governo e nella politica del paese, e la sua morte rappresenta un evento di rilievo per l’intera nazione.

L’ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran da 37 anni, è stato ucciso nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran, che hanno raso al suolo la sua residenza. Data l’età (86 anni) e i problemi di salute, più volte in passato erano circolate notizie – rivelatesi false – che lo descrivevano in punto di morte, alimentando speculazioni sul suo successore. Nato il 19 aprile del 1939 a Mashad, città santa per gli sciiti, da giovane seguì gli insegnamenti di alcuni degli ayatollah più famosi dell’epoca, tra cui il fondatore della Repubblica islamica Ruhollah Khomeini, di cui si definì un “discepolo”. Nei primi anni Sessanta si unì alle file dei rivoluzionari che si opponevano al regime dello Scià Mohammad Reza Pahlavi e alla sua politica filo-americana, venendo arrestato più volte per attività antigovernative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'ascesa al potere, l'"Asse della resistenza" e la repressione: chi era Khamenei, Guida suprema dell'Iran per 37 anni

Ali Khamenei: chi è la Guida Suprema dell’IranPiù volte dato per morto, frequentemente oggetto di speculazioni visto il suo ruolo cruciale, l’ayatollah Ali Khamenei, 86 anni, è la Guida suprema...

Chi è Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran nel mirino di Usa e Israele, e chi potrebbe succedergli in caso di morteVivo o morto? Ferito o incolume? Non c’è certezza al momento sul destino della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, dopo che il suo compund di...

