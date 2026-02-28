L’armatura di Buoncristiani

La mostra permanente delle tradizioni storiche e identitarie di Pisa è stata allestita nel 2024. L’esposizione si concentra su elementi caratteristici della città, mettendo in mostra oggetti e testimonianze legate alla sua storia. Tra le sezioni principali ci sono reperti archeologici, testimonianze artigianali e documenti che raccontano le radici pisane. La struttura si trova nel centro storico e rimarrà aperta al pubblico.

La Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, allestita dal 2024 nella sala Moschini al piano terra di palazzo Gambacorti, si arricchisce di un nuovo importante oggetto che racconta la storia del Gioco del Ponte: un' armatura di cavalleria risalente agli anni Trenta del Novecento. L'armatura è stata donata da Paolo Lanini ma in origine era appartenuta a Giulio Buoncristiani che fu tra i pisani designati nel 1934 di provvedere al ripristino del Gioco del Ponte e che nella prima edizione del 1935 ricoprì anche il ruolo di Capo dei Giudici di Campo. "Compio questo omaggio a Pisa - ha detto Paolo Lanini - nella speranza che anche altri proprietari di cimeli di questo genere possano fare lo stesso, restituendo alla comunità oggetti di valore storico.