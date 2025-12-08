L’armatura di iron man non è la sua arma più potente
Nel panorama dei fumetti Marvel, l’annuncio di una nuova serie dedicata a Iron Man prevista per il 2026 rappresenta un momento di grande interesse. La protagonista di questa novità sarà Tony Stark, il genio miliardario noto per la sua armatura iconica, ma con un approccio che si focalizza su aspetti più profondi e complessi del personaggio. la nuova serie di iron man in arrivo nel 2026. During the 2025 New York Comic Con, Marvel ha svelato la partenza di unanuova serie di Iron Man, prevista per gennaio 2026, sotto la scrittura di Joshua Williamson e con le illustrazioni di Carmen Carnero. La narrazione si concentrerà non soltanto sulla tecnologia e sui nuovi abiti da combattimento, ma approfondirà gli aspetti più intimi e strategici del personaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
Iron Man non ha mai indossato l’armatura più potente da lui creata
Armatura X-Cutioner di wolverine: alla pari con iron man
L’armatura di iron man è maledetta nella nuova serie horror
IRON ACE – Il ferro che risveglia la magia dentro di te Dalle fucine arcane di Leviathan Labs nasce Iron Ace, il patto perfetto tra scienza e potere primordiale. Un concentrato di forza che sembra forgiato sotto l’occhio vigile degli antichi druidi della tetra Alb - facebook.com Vai su Facebook