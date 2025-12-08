Nel panorama dei fumetti Marvel, l’annuncio di una nuova serie dedicata a Iron Man prevista per il 2026 rappresenta un momento di grande interesse. La protagonista di questa novità sarà Tony Stark, il genio miliardario noto per la sua armatura iconica, ma con un approccio che si focalizza su aspetti più profondi e complessi del personaggio. la nuova serie di iron man in arrivo nel 2026. During the 2025 New York Comic Con, Marvel ha svelato la partenza di unanuova serie di Iron Man, prevista per gennaio 2026, sotto la scrittura di Joshua Williamson e con le illustrazioni di Carmen Carnero. La narrazione si concentrerà non soltanto sulla tecnologia e sui nuovi abiti da combattimento, ma approfondirà gli aspetti più intimi e strategici del personaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - L’armatura di iron man non è la sua arma più potente